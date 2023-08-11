台中市一名23歲唐姓女子前（7）日晚遠赴高雄見網友卻慘遭丟包。唐女相貌甜美，神似啦啦隊女神李多慧，未料她赴約時，對方不但放她鴿子，還傳給她一段血腥恐嚇影片，指示她先付保證金2萬元，並被警告「好好配合」。所幸一旁超商人員察覺有異，及時報警處理，唐女這才幸運躲過詐騙陷阱。

根據警方調查，這名住在嘉義的唐姓女學生在交友軟體上認識一名自稱「啊豪」的男網友，兩人相談甚歡，因此相約高雄碰面，由啊豪充當地陪導覽港都。未料，唐女抵達高雄後，啊豪卻傳簡訊表示，他自身從事八大行業的經紀，擔心唐女是警察所佯裝，因此要求唐女先至ATM 查詢帳戶餘額，要求她匯款「驗證身分」。

當唐女猶豫不決時，男網友更傳來血腥照片威脅她「好好配合」，指示她先付保證金2萬元。一旁超商店員察覺有異，因此通報警方到場協助。經員警耐心詢問，唐女才鬆口透露，她擔心拒絕啊豪後會被騷擾，因此領款後還在猶豫。

對此，員警解釋此為現今網路交友詐騙手法之一，強調安慰詐騙集團擅長利用民眾恐懼的心態行騙。唐女向警方致謝，並表示往後使用網路將更謹慎。

新興分局表示，暑假期間年輕學子使用網路時間增加，於網路交友時需謹慎，若對方在聊天過程中提及錢、匯款或提供個人身分資訊、私密影像等關情形，應保持冷靜，先尋求身邊親友協助或至鄰近派出所諮詢查證，以免遇詐。