今年年初高雄迎來一波波演唱會，國內外天團與歌手相繼在高雄市開唱，經發局同步推出「商圈夜市優惠券」於鄰近捷運站設攤發放，吸引數以萬計歌迷湧入商圈夜市消費，業績至少成長三成。經發局將乘勝追擊，規劃於下半年及明年初演唱會檔期，發放新一波的「商圈夜市優惠券」，將演唱會的人流引導至在地店家，擴大演唱會經濟規模並落地高雄。

演唱會帶動商圈夜市消費。（圖／高雄市經發局）

高市府經發局長廖泰翔指出，第一波活動5月底告一段落，因佳評如潮，市府已經針對下半年演唱會檔期，研議發券作業，規劃更順暢的場域及動線，使發券作業更為順暢，提供更舒適的消費者體驗，也同步規劃納入更多商業店家，結合在地店家，擴大消費範圍、經濟效益也更加提升。

廖泰翔表示，今年下半年有打狗祭「TAKAO ROCK」、英國天團Coldplay開唱，更預告明年初光一二月就有兩組國際團體將到高雄開唱，期待藉由更完整的規劃與串接，帶動更多商機。

六合夜市主委莊其章感謝市府用心規劃，演唱會檔期夜市幾乎攤攤爆滿，尤其知名愛玉一路排到自立路、海產粥人潮也不遑多讓，許多歌迷都使用商圈夜市優惠券消費，帶動整體營業額約增加5成，攤商期待接續演唱會再吸引更多歌迷來高雄迺夜市。

經發局強調，除了將研議最新一波商圈夜市券，高市府相關局處，各司其職，秉持硬體建設、行政協助、交通疏運接駁、環境清潔⋯⋯等各面向多方到位！讓來高雄表演的巨星、來高雄聽演唱會的歌迷賓至如歸，體會港都魅力，為高雄演唱會經濟，持續締造城市榮景。