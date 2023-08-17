高雄市今（17）日凌晨起開始下暴雨，導致多區出現嚴重淹水，高雄市長陳其邁的臉書也被網友灌爆。許多人想起行政院長陳建仁當初在卡努颱風襲台勘災時，曾在高雄說出「不像有些沒有超前部署」，暗酸南投縣。國民黨高雄市第8選區（前鎮、小港、旗津）立委參選人、黨發言人李明璇也在臉書貼出淹水慘狀，怒轟「別管什麼超前部署了」，提醒民眾務必注意安全，夜間到明晨，南高屏會再有一波降雨高峰。

受低壓帶影響，高雄從凌晨到今早大雷雨狂炸，早上通勤尖峰時間，高雄各地出現淹水慘況，其中鳥松區本館路、球場路淹最嚴重。

李明璇稍早在臉書貼出高雄多處淹水的慘狀，鳥松、三民區本館路靠近建工路處，積水已經有半個車身高，還有不少騎車的民眾被迫下車在及膝的積水中牽行；九如路北上匝道積水也快淹過輪胎，還有多處騎樓、住家一樓也都慘遭水淹。

李明璇說，高雄自清晨起大雨 多處淹水成災，「別管什麼超前部署了，請大家務必注意安全！」也提醒民眾，夜間到明晨，南高屏會再有一波降雨高峰。李明璇也提到，「本館路那裡每次大雨幾乎都淹水，34秒處正是我朋友家！」

許多網友也留言，「是下水道清汙沒做好，大雨一來就堵塞，1樓住戶及路人好慘！」「看成騎水上摩托車」、「幾百億預算花得好冤啊！」「再讓大家看看有何更厲害的超前部署。」「尊重高雄人的選擇，個人造業個人擔」。

高雄市議員、國民黨高雄市第六選區（鼓山鹽埕前金新興苓雅）立委參選人陳美雅也貼出豪大雨淹水災情，「早上上班的民眾辛苦了」。許多網友氣炸，「陳建仁出來說一下超前部署，怎麼淹水淹這麼高」、「連燈亮水溝通都做不好，這爛市長跟韓國瑜差太多了」、「陳市長你已當那麽久了，怎麼變水鄉澤國呢？真是靠嘴治水」、「高雄各道路排水溝，到底有沒有清啊！」

陳其邁今也在臉書發文指出，高雄市今日從凌晨到清晨陸續落下強降雨，正值清晨滿潮時間，導致局部地區發生道路積淹水情形，水利局與環保局、民政局已派員至各淹水點加強巡檢溝積淹水情形，目前監測各區積水已陸續退去。陳其邁今早前往鳥松本館路與球場路口，隨後前往三民區九如路閘道、十全滯洪池視察積水狀況，副市長林欽榮則前往前鎮漁港查察抽水機運作情形。現場要求水利局針對易積淹水區域積極研擬改善策略，也請同仁加強積地區巡檢。