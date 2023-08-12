大陸樂壇天后那英出道30逾年，在音樂事業上成就非凡，近年經常被邀請擔任音樂節目或選秀節目評審老師，談吐犀利風格常引起話題。最近那英在《樂隊的夏天》當老師，爆粗口罵「新學校廢物合唱團」主唱劉凹，場面一度陷入尷尬；但衝突畫面流出後，發現是劉凹態度太輕浮，網友紛紛留言挺那英。

近日微博上瘋傳那英在節目中罵人的影片，但大多數網友都一面倒挺那英，畫面是節目《樂隊的夏天》最新一集，那英與一個名為「新學校廢物合唱團」的樂隊互動，她問主唱劉凹是否被團員寵著，對方竟輕挑地說「是怕我」，團員當場都傻眼。

那英在節目中爆粗口罵人，引起網友熱烈討論。（圖／《樂隊的夏天》微博）

對此，那英頓時露出無語的表情，不悅地嗆聲，「你不吹牛能死嗎？」火爆場面其實一觸即發，但主持人和其他來賓趕緊跳出來緩頰，才緩解現場尷尬氣氛；事後劉凹苦笑外，可能知道自己態度太超過，立刻向那英道歉。

許多網友看完影片後，認為劉凹輕浮的樣子連觀眾看了都不舒服，何況是樂壇大前輩那英；有資深粉絲也表示對那英的反應不意外，早在12年前那英就曾透露，「X的，最煩裝逼的人」，足見她個性都沒變，不只講話犀利，也討厭態度有問題的人。