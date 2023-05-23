女子違規左轉遭警攔下開單，哀喊「我不知道啊，這樣也要開單喔」，疑後座女友人錄下全程還爆租口。

昨(22)上午新北市有名永和區金髮女子載女友人「違規左轉」遭員警攔下開單，她還一臉迷茫不知已違規，而員警則向她解釋，環河東路三段涵洞口早上「8-9點禁止左轉」，並在福和橋下方有明顯的標示牌，而該女子則哀怨表示「我不知道啊，這樣也要開單喔」，但最後仍配合員警簽下罰單，不料，疑似後座女友人將此狀況全程錄影並PO上網欲取暖，但邊拍邊爆粗口的畫面也讓網友打臉，「標示牌已設置至少2年了」。

「社會事新聞影音」PO出1段影片，有名金頭髮的阮姓女子騎車載女友人，當她行經新北市永和區環河東路三段涵洞時，疑似沒注意到橋樑上的「8-9點禁止左轉」標示牌，便直接左轉林森路，直接遭一旁員警攔下開單。

從影片中可見，員警將阮姓女子攔下後，向女子解釋該路段8點至9點禁止左轉，並表示福和橋下有清楚的標示牌，而女子卻表示自己不清楚「這樣要開單喔」，該員警也不斷向女子解釋，並手指著該標示牌的位置，最後員警依《道路交通管理處罰條例》第48條1項2款，予以開罰600到1800元，而女子雖然氣噗噗，也還是配合簽名後離開。

然而，這次違規事件，也被阮姓女子後座的女友人用手機拍下，並且PO上網想取暖，然而疑似女友人邊錄影邊爆粗口的影像也引來網友打臉，認為該路口設置「8-9點禁止左轉」的標示牌至少設置有2年，警方依法取締違規並無不妥。