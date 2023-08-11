韓國美魔女鄭多燕從暴肥中年婦女搖身變辣媽，以一套專業的健身課程聞名，透過教學影片帶著有瘦身需求的人帶動跳，讓她紅極一時。而鄭多燕多年前傳出進軍大陸，還直播帶貨闖出一片天，有網友發現56歲的她，依舊擁有S曲線，相當驚人。

鄭多燕是韓國瘦身界神話級人物，除了藉由影片帶著大眾保持健康體態，還有出書、健身房或是經營各大影音平台，至今仍有許多人跳著「鄭多燕操」；現年56歲的鄭多燕雖然到大陸發展電商，依舊不忘本業，不久前在小紅書分享瘦腿操，短時間就湧入大批網友觀看和留言。

56歲的鄭多燕仍有S曲線，相當驚人。（圖／中時資料照）

最令人驚喜的是，現年56歲的鄭多燕整個人狀態保養地極好，纖細手臂、小蠻腰和線條結實的美腿，還有S曲線，看得出她很注重身材管理。據悉，鄭多燕從33歲開始瘦身，從70公斤甩肉到49公斤，十分勵志。

其實鄭多燕在韓國是家喻戶曉的名人，她的故事還成為高中教材，並促使韓文中「最完美的肉體」和「S曲線」的誕生，一直以來她也被封為「美魔女」、「超級辣媽」。