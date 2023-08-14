韓國自行研製的新一代戰機KF-21獵鷹首飛成功後，為韓國空軍創造了多項紀錄，讓許多韓國民眾極感振奮。據陸媒報導，韓國人為這款新戰感到驕傲之餘，為它製作了想像中的空戰視頻，竟安排KF-21戰機單槍匹馬團滅整支中國 雙航母艦隊的情節，同時擊沉中國神盾艦和摧毀航空母艦。此舉讓中國媒體嘲諷韓軍以宇宙第一強國自詡，吹噓的能耐簡直無敵。

據《騰訊軍事》報導，韓國新開發 KF-21戰機雖然過程波折，也引起不少爭議，但仍創造了韓國航空史上多項紀錄，在短短1年時間，6架KF-21均實現首飛。這款被韓媒稱為最新第5代隱形戰機在氣動佈局上與美軍F-22極為相似，採用S形進氣道、複合材料機體、菱形截面設計等，但在多項技術和戰術指標上仍未能達到自詡的超越法國飆風戰機與歐洲颱風戰機的豪言壯語。

韓媒曾指出，1架KF-21戰機能打10架中國殲-20戰機。圖為視頻中KF-21擊敗殲-20的想像情節的動畫。（圖／騰訊網）

報導說，這一款僅能算上4.5代的戰機，近來卻韓國網民吹捧成能夠吊打中國殲-20的戰機。韓媒曾指出，1架KF-21戰鬥機能打10架中國殲-20戰機，而如果真的如此，韓國KF-21戰機將創造世界戰機空戰史的新奇跡。

報導表示，在創造宇宙第一軍事強國的漢江空戰奇跡後，最近韓國網友將目光鎖定在中國海軍。韓國方面製作視頻全程呈現KF-21戰機單槍匹馬直接團滅整支中國艦隊，即使在中國艦隊防空導彈攔截下，KF-21戰鬥機也能夠輕鬆發射空射反艦導彈，摧毀中國的054型護衛艦、052D型驅逐艦，最令大陸網民氣憤的則是摧毀遼寧艦和山東艦2艘航空母艦。

視頻中還以極具挑釁意味的語氣宣稱KF-21戰鬥機整體性能超越5代機，所發射的空射反艦導彈速度超過2.5馬赫、航程超過250公里，可輕鬆突破中國艦隊的防空火力。

韓國視頻中KF-21戰機以超音速反艦導彈攻擊中國雙航母的想像畫面。（圖／騰訊網）

報導指出，視頻在摧毀整支中國艦隊後還嘲諷：「中國海軍，你們還好嗎？」同時自信地宣稱將在2024年量產KF-21戰機，如果實現定型量產，標誌著韓國在隱身戰鬥機領域看齊美國，實現對中國殲-20戰鬥機超越。

陸媒批評稱，KF-21戰機雖被韓國稱作為第5代戰鬥機，初期按5代機標準設計，但根本就不是隱形戰機，與隱形相關的多項關鍵技術都不達標，從數據資料上看，KF-21戰機就只能算是4代半戰機，採用機腹半埋方式搭載中距空對空導彈，這種佈局增加RCS雷達反射面積。

KF-21戰機雖被韓國稱作為第5代戰鬥機，初期按5代機標準設計，但多項關鍵技術都未達5代戰機標準。（圖／騰訊網）

整體而言，KF-21戰鬥機性能遠達不到5代機標準，採用超音速巡航導彈進行低空突防模式作戰下，相比亞音速巡航導彈確實比較難防，但韓國KF-21戰機直接單挑整支中國航母艦隊，最重要的是遼寧艦和山東艦採取雙航母戰鬥群出動，也被韓國KF-21戰機全殲，完全無視於052D驅逐艦、054型護衛艦與殲-15戰機所組成的防空網，甚至將它們一一擊毀，這種自嗨實在太過誇張。

文章最後說，在東亞國家當中，韓國軍事力量只能排不上號，還妄想團滅中國海軍艦隊，這種宇宙第一強國的自詡精神，簡直是無敵了。