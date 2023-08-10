香港女星梁洛施昔與身價千億元的富二代李澤楷交往，未婚替他生下3個兒子，更為愛淡出演藝圈轟動一時，無奈當不了豪門媳婦，戀情僅維持4年，恢復單身後獨自帶小孩，近期還傳出復合李澤楷，引起討論，但她沒做出回應。梁洛施近日罕見帶大兒子現身好友婚宴，大兒子才14歲就快比她高，成長飛快。

現年35歲的梁洛施雖然已經是3寶媽，狀態與當年出道時期沒太大差距，甚至被挖出素顏的樣子也大勝許多女星；梁洛施昨（9日）在IG分享參加好友的婚宴，曬出大合照並送上祝福，她身邊站了一名穿西裝的男士，還用貼圖把臉遮起來，身分意外掀起網友瘋猜。

有資深粉絲在底下留言解惑，透露該男士就是梁洛施與李澤楷的14歲大兒子李長治；即便李長治沒露出臉蛋，才14歲的他身高已快超越媽媽梁洛施，暴風成長令眾人很驚喜。其實不久前梁洛施就被拍到與李長治逛超市，李長治綁了包子頭加上簡約打扮相當有型。

梁洛施與香港首富李嘉誠兒子李澤楷在2011年分手後，3個兒子跟著她生活，她偶爾也會在社群分享小孩身影；當時恢復單身後，她也重返演藝圈，2013年拍攝張艾嘉執導電影《念念》，但很快又消失幕前，直到2018年才於香港演藝圈復出。