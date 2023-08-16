陶晶瑩的女兒荳荳是TWICE的鐵粉，也促使她和子瑜一家有交情，陶晶瑩過去曾特地南下去找子瑜媽媽喝咖啡，並如願讓女兒當場跟子瑜視訊，而陶晶瑩今（16日）則曬出到韓國玩拍大頭貼，還驚見子瑜也入鏡，照片曝光讓網友超羨慕。

陶晶瑩近日帶一對子女到韓國旅遊，稍早在網上曬出在當地拍大頭貼機的照片，還驚見子瑜素顏入鏡，她頭戴貓咪髮飾，擺出各種俏皮姿勢，模樣相當可愛，子瑜媽媽也在身邊，兩家人開心合照。

陶晶瑩還特別發文：「謝謝可愛的子瑜帶我們吃喝玩樂～愛你 #韓國行」，照片曝光讓一票網友超羨慕，紛紛留言：「太羨慕了！」、「超幸福！大型追星成功現場」、「真的子瑜ㄟ」、「小龍一定超有面子 比爸媽還有面子」。

主持一姊陶晶瑩和子瑜會搭上線，全因為陶晶瑩女兒是TWICE鐵粉，陶晶瑩為了愛女，特別透過人脈先認識子瑜的媽媽，一家人還前往台南找子瑜媽媽喝咖啡，並如願讓女兒當場跟子瑜視訊，而子瑜2021年過生日時，陶晶瑩還在TWICE的官方專頁的慶生文留言：「生日快樂，好好照顧自己。」可見雙方交情深厚。