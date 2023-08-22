日本政府今天決定最快24日起將存放在福島第一核電廠腹地的「核處理水」排放入海，韓國政府表示，日方的相關計畫在科學上、技術上都沒有問題，但強調並非支持日本排放。

韓國國務調整室第一次長朴購然今天在福島核處理水（ALPS處理水）排放相關簡報會上表示，韓國政府已向日方確認福島核處理水會按照當初規劃的方式排放，並協議由韓方專家定期訪問聯合國國際原子能總署（IAEA）在福島現場的事務所。

朴購然說，IAEA已將韓方提出疑慮積極反映在相關方案中，包括定期提供核處理水排放的最新情報，並定期與韓方開視訊會議，若有異常狀況也將迅速通知韓國政府；日韓雙方透過主責單位及外交當局建立「雙重熱線」，因應任何異常狀態。

不過，朴購然也強調，這並不代表韓國政府贊成或支持核處理水排放，「若實際排放狀況與先前計畫有任何一點不同，我們將視為對我國國民安全健康的威脅，要求日方即刻停止排放」。

日本政府今天表示，最快將於24日開始排放超過100萬噸核處理水。日方排放計畫雖獲聯合國國際原子能總署認定為安全，但仍令當地漁業及鄰近國家擔憂，韓國國內也不乏反對聲浪。

包括在野黨在內的反對陣營批評韓國政府為改善日韓關係出賣國民健康，但韓國政府始終強調以科學證據為基礎；日本在18日美日韓峰會結束後不久宣布核處理水排放時程，可能引起韓國國內新一波批評聲浪，對兩國關係影響仍待觀察。（編輯：郭中翰）1120822