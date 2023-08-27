日本日前開始排放福島第一核電廠核廢水，引發全球關注，而駐日代表謝長廷昨（26）日稱「微量放射性元素有益身體健康」，遭網友罵翻，醫師出身的民進黨立委林靜儀也直言，謝的說法「太過了」。

謝長廷昨晚在臉書發文表示，世人對放射性物質議題有些敏感，但他以北投溫泉與日本的玉川溫泉為例，指出兩地都有含微量放射性元素鐳的「北投石」，經研究發現對健康有益。

對此，林靜儀今拍攝影片指出，福島地區昨對周邊海產進行檢測，結果顯示，輻射物質的檢測值都在安全標準內，此外，福島核廢水的放射性物質濃度，比台灣周邊、大陸核電廠排放的要低，再加上台灣鄰近洋流是往北走，福島核廢水會一路往北太平洋流動，先到美國再循環至全世界。

林靜儀直言，上述兩個資訊才是對民眾比較重要的，謝長廷提出微量放射性物質對身體有益的說法，沒辦法解除人民的疑慮，「這個話真的太過了」。

而針對外界批評，謝長廷今再度於臉書發文回應，在福島排放處理水問題上，台灣方面已經有超黨派共識，就是要依據科學根據和國際原子能總署認定，確定執行和監測。此外，他昨天是談的北投溫泉、玉川溫泉中鐳元素的效果，並沒有涉及核廢水相關話題。