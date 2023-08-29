說明日本海水監測正常，謝長廷提這些人可能會失望。（翻攝自謝長廷臉書）

在日本排放核汙水入海之際，駐日代表謝長廷日前一席「微量放射性元素反而對身體有益」的說法惹議，還被諷「助日代表」，他今晚表示，日本自前天起定期公布海水監測跟水產物變化的情形，這幾天發表的監測結果都很正常，社會反應平靜，日本超市的水產價錢也沒有下降。

謝長廷日前在臉書發文，提到311地震後，世人對放射性的議題有些敏感，不過，「微量的放射性元素反而對身體有益」，並舉北投溫泉含有微量鐳為例，被質疑是為日本排核汙水開脫。謝長廷則引用美國教授的研究證明所言非虛，還說「只有中國因為政治因素，夥同香港澳門在抵制抗議」。

謝長廷今晚再度於臉書貼文表示，日本的水產廳跟環境省自前天起定期公布海水監測跟水產物變化的情形，以示公開透明，其實在駐日代表處協助下，相關單位如原能會在兩年前就超前準備，不僅派團來觀察三次並取樣，並曾參與日本東電等單位的線上說明會17次之多，所以現在原能會的網站上已經有設置專區說明並供查閱。

他說，駐日代表處近期也將針對公布檢測的連結放在社群網頁上，讓需要的民眾可以了解。這幾天發表的監測結果都很正常，所以社會反應平靜，日本超市的水產販售狀況正常，價錢也沒有下降，像北海道產的秋刀魚，一條600円，「不少想來撿便宜貨的，可能會失望」。