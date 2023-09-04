相較於鄰國日本受到核汙水排放影響，中國大陸遊客紛紛取消行程，南韓顯然有意藉機搶客。除了民間業者祭出多種專屬陸客的優惠，南韓政府也終於出手了！據韓媒報導，南韓文化體育觀光部（文體部）4日公布吸引中國遊客的方案，爭取達成今年吸引200萬名中國遊客訪韓的目標。

據韓聯社報導，文體部公布的方案指出，南韓政府將在中國加強宣傳南韓旅遊的行銷力度，並免除赴韓電子簽證手續費、簡化購物退稅流程，希望透過這一連串措施，能在下半年吸引150萬中國遊客，為南韓GDP成長貢獻0.16百分點。

據南韓《中央日報》報導，為了吸引中國遊客在本月29日至9月6日的國慶連續假期到訪，南韓政府本月將在北京與上海舉行旅遊路演行銷活動，並與旅遊網站及預訂平台合作，直播銷售飯店住宿與機票。明年旅遊路演行銷活動將擴大到在中國的5個城市進行。

簽證方面，南韓政府將在年底前免除中國團客1.8萬韓元（約新台幣474元）的赴韓電子簽證手續費。而在退稅方面，主要景點的200多處藥妝店等將提供現場退稅服務，另外，支援微信支付與支付寶的門市還將增至25萬家，並在下月起實施附加稅隨即退還的服務。

此外，為了防止低價旅遊與競爭加劇，南韓政府也計畫提高中國遊客訪韓的品質。相關部門將共同努力，打擊非法住宿、無證旅遊翻譯導遊，將不合理收費的活動排除在認證支持範圍之外。