近年來，南韓官方統計顯示，許多年輕人不願認真找工作，反而選擇在家啃老。而南韓求職入口網站Alba Heaven的最新調查顯示，20多歲的年輕人竟有高達近9成仍未實現經濟獨立，並且還在接受父母的財務支援。

據《KOREA WAVE》報導，Alba Heaven針對1319名20多歲族群所做的一項調查顯示，其中有88.1%的人還在倚賴父母的金錢援助。

不過就算在同一年齡層，依據職業的不同，經濟上倚賴父母的狀況也存在差異。大學生尚未實現經濟獨立的比例高達97%，求職者為83%，就連上班族當中，也有59.9%的人接受父母的經濟援助。

接受金援的類別主要是以食物與零用錢等生活費用佔多數（59.1%，可複選），其次依序為通信費（50.7%）、保險費（43.4%）、學費與補習費等教育費用（41.2%）、房租與保證金等住房費用（37%），以及醫療費（33.1%）等等。

每月平均收到的援助金額為50.2萬韓元（約新台幣1.3萬元），其中大學生獲得的金援最多，平均為54萬韓元（約新台幣1.4萬元）。

不過92.5%的受訪者信誓旦旦表示，他們未來打算實現完全經濟獨立，平均預測年齡為27.6歲就可以實現這個目標。