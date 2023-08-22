為提升觀光，台北捷運宣布在15個站新增韓語標示，還有列車到站前的韓語廣播。北市牙醫師公會理事、台灣牙醫植體醫學會理事林子盟表示，搭捷運時見到一群韓國女生，開心指著車站的韓語標示拍照，直言出國能看見自己國家的文字，真得特別開心。

林子盟日前在臉書發文，在捷運台北車站看到一群韓國女孩，興奮指著車站月台的韓語標示自拍，雖然聽不懂她們在說什麼，但旅遊時看到自己國家的文字，佔據醒目的位置，很多人都會感到開心。

林子盟表示，等等這群女孩在捷運車廂聽到韓語廣播時，大概會更興奮，不只看得到，還聽得到，讓他回憶起曾在德國法蘭克福機場海關看到TWN、紐約街頭發現珍珠奶茶也是一樣驚訝，但最驚喜的還是在大馬檳城聽到熟悉的台語。

貼文一出後，引起網友熱議，「台北車站原來有韓文，還有台北駅，今天才知道！」、「台北超常遇到韓國人」、「桃園的公車和捷運有韓文的地名轉寫」、「韓國遊客越來越多了，應該要比照日本多重視一點」。