日籍女星佐藤麻衣2014年嫁給台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁，兩人育有一子，想不到2017年爆婚變，去年更傳出雙方打離婚官司，王泉仁僅想月付6萬贍養費。麻衣近日受訪，間接證實已經離婚了，並吐露心情：「現在的我很快樂。」

麻衣最近傳出4月底恢復單身，根據《三立新聞網》報導，麻衣沒否認，不方便多說離婚協議條件，目前忙於工作和家事，「現在的我很快樂。」被解讀間接認了離婚王泉仁，過著快樂的單身生活。

麻衣9年前晉升豪門媳，好景不長，這段豪門婚姻維持3年就變質，麻衣獨自帶著兒子返日，過著偽單親的生活，麻衣去年更承認正在打離婚官司，並在社群平台復出「A new beginning still a secret… （一段嶄新的開始，目前還是秘密）」；據悉，王泉仁主張自己年薪約450萬台幣，僅是一般上班族，只願意給麻衣每月6萬台幣的贍養費。

佐藤麻衣今年6月為力挺好姊妹愛紗現身記者會，兩人一上台瞬間爆哭，當時麻衣被問及離婚官司，表示正在進行中，不方便對外講太多，至於離婚協議的過程中有無感到委屈，她淡淡地說：「過去的事情就放下吧。」表示現在心情很好，未來不會抗拒嫁豪門，也不排斥再婚，一切順其自然。