日籍藝人麻衣8年前和台塑長孫王泉仁閃婚生下一子，昨(11日)媒體報導，麻衣默認和王泉仁今年4月已經各自恢復單身，昨麻衣在IG曬出回阿嬤家照片，看來進行尋根之旅，生活愜意。而麻衣先前就預告要回台灣，昨經紀人也證實麻衣月底就會回台工作，露面參加記者會。

麻衣今年6月回台，力挺好姊妹愛紗的新節目，被問到是否想回台灣演藝圈發展？麻衣表示要看看觀眾能不能接受她，愛紗鼓勵說：「會啦，大家都很想妳。」據《自由時報》報導，麻衣離婚後的第一個工作已經確定，將於本月25日現身台灣廠商的記者會，她的經紀人證實表示：「到時再跟大家說明。」

麻衣昨在日本進行尋根之旅。（圖／翻攝自mai_sato_1113 IG）

麻衣先前日本參加徐若瑄的Fan Meeting，遇到從台灣來的粉絲要求合影，她來者不拒，該網友更坦言其實想跟她說聲「辛苦了」，但不好意思說出口，麻衣見到對方的限時動態，也大方回應：「我現在很好喔！不用擔心」，至於先前被問到官司問題，麻衣也低調表示：「過去的事情就放下吧。」

今年3月，麻衣曬出和愛紗的合照，回憶當年23年前剛來台灣時，光在1年內就寫了10本日記，她和當年的「Sunday Girls」成員起初連一句中文都不會說，剛好她和愛紗分配成為室友，頻率相近的兩人因此變成永遠的朋友，兩人共度的經歷太多，也是難得有人24小時都和她形影不離，最後問愛紗要不要一起寫書？愛紗回：「哈哈哈，小公園故事那時候真的哭笑不得，現在回想超級噴笑」，黃小柔也表示：「我們的青春有彼此，支持麻衣寫書」。