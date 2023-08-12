女星米可白是演藝圈著名的愛狗人士，除了領養4隻米克斯，亦長期投入流浪貓狗的救援與送養。近日有民眾為疑受虐身亡的黑狗募愛心款，得到網友熱烈的響應，不過米可白12日發文爆料，該民眾疑私吞善款，她傳訊關心後還被對方揚言提告、封鎖，米可白相當生氣，呼籲捐款者報警處理。

該起疑虐狗事件發生在8月6日下午，民眾在IG發文表示，台中捷運大慶站旁有隻黑狗全身是血躺在斜坡上，疑似被人惡意砍傷，緊急將黑狗送醫治療，因傷勢過重，仍於8月8日往生。該民眾事後在IG限時動態張貼銀行帳號募款醫療及安置費用，強調「請不要亂濫用愛心」，吸引眾多善心網友掏腰包盡一份心力。

不過，米可白發現愛心款金流有疑點，先在該民眾的IG留言質疑：「狗狗8/8號離開，為何後續還要用牠的照片在限動募款呢？牠救援時被通報進收容所，只有做簡單的醫療，沒有到醫院治療。現在限動又說是幫另一隻狗狗募款⋯如果要做愛心，金錢流向請透明化。謝謝。」另一名網友也提出質疑，稱有請羅廷瑋議員了解，得到「兩隻黑狗醫療費均是動保處處理」，不禁好奇該民眾募款到的錢用在哪。

米可白先留言質疑通報人。（圖／IG）

米可白決定發文爆料此事，12日早上在臉書指出，通報人張貼救援重傷黑狗的文章，還在限動PO要募款支付醫藥費，她以為黑狗會有很好的安置，卻發現是進收容所3天後重傷過世，這段期間產生的費用都是收容所吸收，沒有使用到通報人說的愛心捐獻。米可白傳訊給通報人，對方回覆沒有募款，反咬米可白造謠，揚言要提告誹謗罪，最後封鎖米可白的帳號。

米可白臉書全文。（圖／FB@米可白）

米可白不滿地表示，很多人匯款想幫助黑狗，現在黑狗往生，通報人改口稱愛心款是用在買塔位，氣得她直呼：「有的人捐3千、5千還有7千，這麼多的錢是要買幾個塔位？加上新聞報導，更多愛心人士轉發跟捐款想幫助孩子卻被利用。這個社會怎麼有這麼可惡的人，利用孩子滿足自己私慾。沒有勸募字號可以募款嗎？我很雞婆但我真的看不慣浪浪被利用被欺負⋯」

文末，米可白呼籲捐款者報警處理，以及協助轉發該篇貼文，期許更多人注意到。截稿前，通報人未回覆爭議，最新貼文關閉留言功能，不過其他篇有關受虐黑狗的文章，持續湧進許多網友提出質疑。