女星米可白昔從兒童台出道，成功跨足戲劇、綜藝圈後交出亮眼的成績單，風格也趨向大膽，屢屢在社群上曬出養眼美照。雖然日前她登上節目時才直言：「尺度不會再大了。」今(17)日便再度曬出身穿「高衩連體衣」的養眼辣照，吸引粉絲前來朝聖。

米可白近日登上小S主持的節目時，被小S笑稱：「妳一直穿得很暴露，越來越暴露。」讓米可白急忙澄清：「尺度就這些而已，不會再大了。」並透露自己風格逐漸改變的原因：「想讓大家看到比較不一樣的自己，而以前當姐姐就是比較保守，不可能跳那些舞蹈。」

不過，米可白今日再度於社群上曬出辣照，只見相關畫面中，她穿上咖啡色高衩衣服，露出腰側大片雪白肌膚，而下身則搭配一件藍色牛仔褲，而服飾「包緊緊」的剪裁設計，使她的傲人上圍在鏡頭前全都曝光，讓粉絲看得十分驚喜。

此外，米可白也在貼文中害羞表示：「衣服就只有拍照，拍完照我就包緊緊。」並透露自己在「拍照時」願意嘗試不同的穿搭，「想學著展現自己不一樣的美和穿衣態度，但要我穿這樣出門還是會害羞。」貼文曝光後，短短時間內已累計逾1.2萬名粉絲按讚分享，寫下：「身材好，任何款式的衣服都很適合您」、「其實如果能這樣穿出門也很好啊！做自己就好了，人生快樂開心就好，聽太多別人的閒語真的庸人自擾。」