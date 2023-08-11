B.T.O.D、夏沐與梁舒涵合作新歌MV。（寬寬整合行銷提供）

今年是嘻哈50周年，男團B.T.O.D成員子賢、淇揚所拍攝的宣傳短片今在FB、IG及捷運站上線，且今年捷運盃街舞大賽為響應嘻哈50年擴大舉辦，邀請包括B-boy傳奇人物 Poe One等多位國外舞者擔任賽事評審，並由代言人B.T.O.D、夏沐打造主題曲〈5678〉，MV找來1至50歲的50位民眾一起參與，秀出他們的舞步，打造別具意義的MV，紀念嘻哈50。

〈5678〉MV並邀請金鐘女星梁舒涵客串，幾人除了大秀舞技之外，也挑戰騎乘BMX及溜滑板，甚至為了畫面好看，沒站著騎過腳踏車的梁舒涵也豁出去了：「我平常都是騎YouBike，而且我不敢放手，更不要說是站起來，但是因為畫面上站起來比較好看，所以當天還是硬著頭皮去騎。」而子賢分配到的道具則是滑板，他表示很喜歡在大街上溜滑板的鏡頭，覺得很自由，很像生活在紐約的街道上。

淇揚則認為舞蹈solo的部分最令他印象深刻：「我們站在透明的板子上solo，鏡頭從板子下面往上拍，畫面非常好看，也有找bboy和bgirl 在上面做地板動作，覺得這個體驗非常新鮮。」夏沐也選擇了同一個場景作為最喜歡的部分：「拍到我一直以來很想嘗試的『騰空感』視覺，如果我有懼高症一定會腿軟。」

舞齡不到一年的梁舒涵也首度嘗試在許多舞蹈老師面前solo，自嘲是醜媳婦見公婆，笑說：「跳完舞那個害羞的程度，大概可比擬初戀的那種第一次跟男生一起散步回家吧！」她回憶起之前拍戲的時候，突發奇想找了舞蹈老師自己學舞，在片場等戲時也在練習老師教的腳步，令同劇演員何蓓蓓跟尹彥凱驚訝不已，沒想到當時練習的腳步在如今派上用場，直呼萬幸！MV成品將於8月20日的捷運盃街舞大賽嘻哈嘉年華活動中首播。