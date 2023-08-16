今年1月一名男高中生在連鎖品牌「壽司郎」店內用餐時，做出公然舔醬油瓶、沾口水摸壽司等超噁行為，甚至拍成影片，引發外界撻伐，沒想到事情已過去幾個月，最近推特流傳一段傑尼斯男團「美少年」23歲成員那須雄登，將泡芙扔到牆上的影片，嘻皮笑臉的模樣遭網友痛批為「壽司郎屁孩」翻版。

這段44秒的畫面中，可見那須雄登身處藝人休息室，先對拍攝者說：「我要丟泡芙囉？」，接著像投球一樣將泡芙丟到衣櫃的牆壁上，聽到「啪」一聲時，還笑了出來，聽到拍攝者詢問：「最後一球囉？有信心嗎？」，立刻答「有」，又用力扔出泡芙，完全無視白色牆壁跟櫃子內，黏了不少黃色的泡芙殘屑跟奶油。

儘管拍攝者在影片最後有說：「泡芙已經過期了」，影片流出後，仍無法平息網友的怒火，紛紛痛罵：「我這輩子從沒想過要扔食物」、「這種行為跟壽司郎那個屁孩有什麼不一樣」、「想想那些希望你知道泡芙的人的感受吧」、「之後你有自己清理乾淨嗎？」、「無法想像男偶像私底下竟然是這副德行。」

日本傑尼斯男團「美少年」儘管已成團，卻尚未正式出道，然而成員們近來醜聞不斷，幾天前19歲的金指一世被爆出與私生飯相約去泡湯旅遊，遭流出多張床照跟調情錄音檔，可聽到金指一世向女方強調演唱會最後，繞回去多看她幾眼，更誇張的是，網上流出他穿著內褲坐在椅子上的不雅照，清楚可見重要部位起反應，如今再加上那須雄登的屁孩行徑，嚴重損及形象，恐影響日後發展。