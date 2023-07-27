延期2年的成都世大運，在27日首先進行射箭反曲弓項目，中華反曲弓男團發揮優異，連續擊退地主中國隊以及義大利隊，順利闖進金牌戰，中華反曲弓男團確定將有獎牌進帳。

中華反曲弓男團派出3位選手參賽，分別是來自中正大學的郭昱承及楊宗翰，和剛從高中畢業的張譯中。在反曲弓個人賽排名方面，包含郭昱承、張譯中等4位選手同為656分，但因為郭昱承的10分箭較多排在第15位，張譯中第17，楊宗翰則以647分排在第26位。

反曲弓團體項目以選手成績做為種子高低，韓國以2008分名列第1種子，中華隊1959分排在第7，共取排名前16的隊伍進行16強賽，中華隊首輪碰上第10種子波蘭，在4比2的局數領先下遭波蘭扳平，雙方進入加射，最終以28比27搶下第5局，中華隊驚險闖進8強。

中華隊8強賽強碰第2種子中國大陸，這次則遭對方4比2聽牌陷入劣勢，中華隊第4局雖未能射出10分箭，好在大陸隊也未能命中，台灣再次將比賽拖進加射，且率先射出10分箭穩定軍心，中華隊27比25奪第5局。4強賽交手第3種子義大利，中華隊戰成3平進入第4局，靠著義大利出現2支8分箭，中華隊5比3力克義大利，順利闖進冠軍戰，決賽對手將是頭號種子韓國。