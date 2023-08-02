樂天桃猿在洋投霍爾6局僅1責失好投帶領，加上打線發揮，全場猛敲13安，以10比3擊敗富邦悍將；富邦新洋投伍茲「開箱」卻被打爆，中職初登板先發5局失7分，吞下來台首敗。

因雨2度延後先發的伍茲首局就被連敲4支安打失3分，2至4局也都有掉分紀錄，總計投85球被敲8支安打，投出1次三振、4保送、失7分皆為責失。

打線早早突破對方先發投手，有了分數進帳後也讓霍爾投起球來更加自在，6局投球中投出來台單場新高的7次三振，另有1觸身球保送，被敲5支安打、失2分（1責失），拿下本季第3勝，至今尚未吞敗。

桃猿因為颱風和明星賽，已有9天沒有比賽，但球員手感未受影響，全隊猛敲13安，總教練曾豪駒認為，雖然這段時間沒有比賽，但球員掌握度還是不錯，把攻擊內容做得很完整。

對於富邦新洋投伍茲，曾總認為，之前看影片時覺得他是位很不錯的投手，或許是因為初登板，好壞球有落差，「但感覺今天大家掌握他的失投球掌握得滿好的。」

而因颱風卡努逐漸逼近北台灣，北北基在今晚宣布3日停班停課，根據中職規章規定，比賽將逕行延賽，原訂3日在新莊進行的富邦與味全龍之戰將延賽至9月4日18點35分原場地進行補賽。