中信兄弟老將周思齊4日在花蓮達成生涯第1700場出賽，成為中職第4人，能夠在故鄉達成生涯里程碑他備感光榮，他認為，隨著年齡漸長，自己也從意會到體會，更能理解過去成績優異的前輩們是怎麼過來的，至於下一目標達成百盜？他認為就是盡力完成，有前面的人堆疊數字，才有後輩往前的動力。

現年41歲的周思齊昨天在花蓮擔任先發指定打擊、打第6棒，但他坦言自己賽前並不知道將達成1700場出賽里程碑，「是我要下去打他們在喊才知道，覺得好老的感覺，1700耶！可以在故鄉達成覺得滿酷的，雖然覺得老但又覺得滿光榮的。」

中職過去只有張泰山、彭政閔及高國慶3人達成1700場出賽里程碑，周思齊成為中職第4人，總教練彭政閔認為，身為職業球員，年齡超過35歲要繼續拚戰真的是很困難，「我曾經跟（王）勝偉說過，30歲後的身體狀況可能1年不如1年，35歲過後可能是1天不如1天，所以要維持感覺真的很不容易，特別是思齊已經超過40歲，更是不容易。」

不過「恰總」認為，周思齊是位非常有自律性，對未來規劃也做得很好的球員，「相信他每天也都有把自己準備好，隨時可以上場。」周思齊也有感年齡越大恢復訓練要做得更多，「之前聽前輩說年紀越大練得越多，但不是技術，而是著重在身體恢復、伸展等訓練，且一年比一年多，工具也越來越多。」

「周董」細數幫助自己恢復、伸展工具，像是滾筒、橡皮筋、按摩槍、按摩球、藥球等都需要帶在身上，他笑著說：「所以包包也就越來越大。以前不理解為什麼學長包包越來越大，現在我的包包比他們的還大，可以體會了。」

生涯達成千安、百轟等多項里程碑，接下來目標是否要追逐只差4次就能達成的擺盜？周思齊說：「就盡力完成。數字的存在都有它的意義在，數字的堆疊是讓後輩往前的動力，這是正向的。」