統一獅下半季先發投手陸續出狀況，目前只剩2位洋投可用，好在近期確定簽下新洋投戴加多（Randall Delgado，暫譯），不過來台時間可能要再等等，總教練林岳平主要是因為他是巴拿馬籍，要先在國外取得工作簽證才能來台。

獅隊率先搶下季後賽門票，但來到下半季戰績卻不理想，先發投手陸續出狀況，先是上半季奪冠功臣之一的勝騎士被韓職挖角，羅昂、胡智爲也都在比賽中先後出現受傷情況，目前只剩布雷克、克維斯2位洋投可用。

雖然獅隊尚未宣布簽下新洋投，但美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊率先披露，獅隊已買斷他的合約，而他曾在大聯盟待過8年，今年的世界棒球經典賽（WBC）也來台為巴拿馬隊出戰。

「餅總」指出，戴加多看影片是有經驗，屬於控球型的，「雖然不是很鋼速型，但球速也不會慢到什麼程度。」不過他因為是巴拿馬籍，與台灣沒有建交，不像其他洋將可以先用觀光簽證來台再辦工作簽證，因此來台時間會比其他洋將再慢一點，「但831（洋將大限）前人一定來得及到台灣。」

而在3日比賽中因右肩不適僅投2球就退場的胡智爲，目前尚未有歸隊時間表，林岳平表示，目前接到的消息就是先休息3天，之後會先進行傳接球看看狀況，如果不是很順的話就要再進一步接受精密的MRI檢查，確定會先跳過這週輪值，而他的空缺預計由潘威倫或林詔恩補上。