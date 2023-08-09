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樂天桃猿9日在先發投手陳克羿6局無責失帶領下，加上陳俊秀、朱育賢、梁家榮3轟助拳，以5比3擊敗富邦悍將，中止2連敗，加上另一地統一獅以4比1擊敗味全龍，下半季戰績目前由悍將、桃猿及龍隊並列第1。

開局桃猿就發生2次守備失誤，先是林承飛傳一壘暴傳，讓開路先鋒王勝偉攻佔二壘，接著周佳樂執行短打讓下丘的陳克羿也發生傳球失誤，讓富邦開局就攻下1分。

不過隊友很快給予火力支援，陳俊秀在1局下敲出陽春炮追平，4局下桃猿再靠2支安打、1次四壞球保送攻下超前分，8局下朱育賢、梁家榮接連開炮鎖住勝果。

陳克羿最終用91球投6局，被敲5支安打、失1分非責失，拿下本季第5勝。賽後總教練曾豪駒談到開局2次失誤造成的亂流，認為可能是陳克羿許久未出賽導致比較慌張，「第2局開始他就找到節奏。」

桃猿能夠中止2連敗，幾次守備也是贏球關鍵，像是5局上1出局、一三壘有人時，陳克羿傳一壘牽制沒傳好，但陳俊秀機警反應徒手接球，並把球傳往三壘，抓到三壘跑者林哲瑄，最後讓富邦無功而返。6局上陳克羿續投，被林哲瑄敲出左外野深遠飛球，但靠著朱育賢關鍵接殺守住勝投資格。

「今天真的是很感謝守備幫忙，朱哥（朱育賢）、俊秀那2次守備是關鍵。」陳克羿坦言，開局自己守備失誤時感到十分自責，「傳一壘真的是運氣很好，一個彈跳俊秀剛好接到，才能再傳三壘抓到跑者。」

2018年第5輪被桃猿選中，陳克羿熬了多年才在去年有了一軍出賽，但僅出賽2場、共投3.2局，今年更是搖身一變成為球隊先發輪值，目前5勝4敗勝場排名土投第2，他也坦言，開季時沒想過自己現在會有如此成績，「希望接下來能繼續挑戰單季10勝。」