統一獅12日在台南主場迎戰富邦悍將，推出「嘟嘟」潘威倫先發，賽前教練團就設定會採取「雙先發」方式應戰，最後他僅先發3局、失5分，無緣挑戰生涯第149勝，退場時球隊以2比5落後，他是敗投候選人，獅隊在4局上換上第2任投手林詔恩。

上次在一軍先發已是去年10月1日，潘威倫在球隊鬧「先發投手荒」時獲得先發機會，以41歲160天改寫郭源治40歲346天年紀，成為隊史最年長出賽的先發投手。

賽前獅隊同時將潘威倫、林詔恩升上一軍，總教練林岳平直言，此役就是會採取「雙先發」方式應戰，換投時機會視比賽狀況而定。潘威倫首局讓富邦3上3下，但2局上挨申皓瑋陽春炮先掉1分。

3局上潘威倫續投，但他先被首棒打者戴培峰敲安，之後又被李宗賢、王勝偉、王正棠連續狙擊，范國宸敲出高飛犧牲打攻下單局第4分。最終潘威倫久違的一軍登板僅投3局、51球，投出2次三振、1保送，被敲5支安打、失5分皆為責失，確定無緣挑戰本季首勝、生涯第149勝，還可能承擔敗投。