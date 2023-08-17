味全龍17日靠著劉基鴻在8局下敲出致勝2分炮，以3比1擊敗統一獅，奪下近期3連勝，這也是劉基鴻本季第10次獲選單場MVP是所有球員之最，被問到會不會不知道要請隊友喝什麼？他搖搖頭說：「不會啦！我不喝飲料，所以都是請咖啡。」

龍獅3連戰第2戰上演投手戰，鋼龍主投6局投出8K、3保送，被敲5支安打、失1分，退場時無關勝敗；布雷克則是8局完投敗，劉基鴻在8局下2分炮成為重傷害，讓他吞下本季第7敗。

前7局僅從布雷克手中敲出6支安打、攻下1分，總教練葉君璋認為，布雷克這2場比賽對龍隊投的很棒，加上捕手林岱安對龍隊打者打擊習性掌握的很好，讓打者吃足苦頭。

劉基鴻則表示，開轟那打席自己並未想太多，只是跟好投手節奏、確實擊球，「前面打者上壘後，教練短打推進就是相信我能打回來，先前看（林）智勝打擊時幾乎都是直球，所以我就有心理準備打直球，剛好掌握到失投球。」

葉總還提到，劉基鴻的表現確實會牽動到球隊氣勢，希望他能延續好表現，繼續展現他狀元的價值，「希望他能扛住壓力，像恰恰那些明星球員一樣，這是他接下來需要學習的。」

味全龍劉基鴻在8局下敲出致勝2分炮。（杜宜諳攝）

統一獅布雷克挨劉基鴻2分炮成為重傷害，悲情苦吞8局完投敗。（杜宜諳攝）

葉君璋也透露，其實鋼龍在投到第2局時就出現頭暈、身體不適的情況，但他還是撐下去、投完6局。剛龍則表示，當下是有點脫水的情況導致頭暈，有立刻多補充水分改善身體狀況。

在身體不舒服的情況下還投繳出優質先發，鋼龍說：「就深呼吸調整身體狀況，也有補充一些能量飲。」他也提到，過去自己也曾碰過比賽中身體不舒服的情況，「但今天做得很好的是有想辦法解決，而不是讓身體一直在不舒服的狀況。」