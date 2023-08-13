中信兄弟13日「開箱」新洋投艾士特，來台初登板繳出6局、失3分的優質先發，加上鄭浩均後援3局無失分，以5比3擊敗味全龍。

艾士特6局投球中只有第4局沒有三振演出，狂飆9次三振，另投出1次保送、被敲4支安打，唯一失分是在6局上被劉基鴻敲3分炮，但他很快回穩，連續讓李凱威、高孝儀敲內野飛球出局。

雖然一度被追到1分差，兄弟在6局下靠著代打的張志豪二壘安打再下一城並穩住領先優勢，接手登板的鄭浩均後援3局投出4次三振、1保送，僅被敲2支安打、無失分。奪下生涯首次救援成功。

艾士特賽後站上單場MVP頒獎台，他也入境隨俗一起跳舞，「謝謝球迷朋友的支持，今天是很棒的比賽，很開心能拿下勝利，也是很難忘的一天。」

艾士特感謝打線給支援，讓他體會到中職特有的應援方式，生涯首次來到台灣打球，他透露，因為在2019年時與象魔力當過隊友，因此也有向他打聽相關事情，「他跟我講了很多台灣的事，認識他、跟他聯絡，讓我來台灣的決定變得更簡單。」