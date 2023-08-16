樂天桃猿16日為林子偉舉行加盟記者會，會中公布他合約年限為2年又4.5個月、總值3100萬，對於他的合約細項領隊浦韋青不願透露太多，僅說月薪加激勵獎金的話有機會超過百萬，首年月薪確定超越陳金鋒當年回台3年平均月薪約83.3萬元，打破旅外野手最高薪紀錄。

浦韋青在記者會上僅公佈林子偉合約年限及合約總值3100萬，外界好奇的月薪部分並沒有特別公布，「他不想要大家一直討論月薪的問題，所以不希望對外公布，但月薪加獎金有機會超過百萬。」

林子偉加入桃猿成為球隊下半季爭冠即戰力，浦韋青頒贈「天之驕子」匾額並說：「教練、選手都覺得他來是可以幫助球隊的，剛剛看他已經跟隊友打成一片，相信他來球隊後，貢獻他十幾年在國外打球的經驗，這是非常寶貴的，希望他能與球員們一起有正向成長，幫助球隊克服現在比較弱的環節。」

浦韋青也公布，林子偉回來初登場將在19日桃園主場，總教練曾豪駒則表示，今天記者會後，林子偉接下來幾天都會隨一軍練球，「還有一些暗號配合，跟球隊搭配上需要一點默契。」至於禮拜六的首位、棒次就等這幾天練習後再決定。

隊史在2006年La New時期網羅過陳金鋒，相隔17年，球團又網羅林子偉大聯盟級台灣野手，被問到是否要挑戰前輩的紀錄，林子偉笑說：「他的紀錄對我來講太難破了（132轟），我不是全壘打型的。」他也提到，自己希望以內野為主，「但如果球隊需要我去外野也沒問題，畢竟有內外野過，不排斥一定要守哪裡。」