台鋼雄鷹今年季中選秀以狀元籤選進林子偉，最後把他當作交易籌碼，領隊劉東洋坦言，林子偉是高雄出身的球員，情感上確實拉扯很久，但考量球隊建構過程中有不同階段，現在需要更多有經驗的球員來帶領小鷹們成長。

台鋼送出林子偉，向樂天桃猿換來王溢正、翁瑋均、藍寅倫及王柏融契約權轉讓。對於這次交易案，台鋼換來多為年齡較長的球員，劉東洋認為，現階段是台鋼建構初期階段，有非常多位置需要補強，透過這次交易、契約轉讓可以得到更多戰力挹注。

劉東洋說：「我們了解大家對年紀較大的選手有些疑慮，但在今年二軍球季打下來，確實我們的球員是比較生澀，在與洪總討論後，需要比較多有經驗的球員來帶領年輕球員。」

總教練洪一中也透露，網路上的留言他也有看到，「像是大家討論王溢正，我們不會奢望他為球隊貢獻多少戰力、勝投，是要他把經驗帶進球隊，像是一些場上狀況如何應付、心態、練習等，也有些年輕選手跟教練溝通比較放不開，但願意跟學長們溝通，這些都是要借重他們的地方。」

劉東洋認為，有了這些有經驗球員加入，對明年一軍戰機一定會有幫助，也能讓教練團更有餘力在二軍培養新秀，「如果戰績不好，對球迷來球也是比較失禮的情況，所以綜合很多考量做出這些決定。」

對於送出林子偉，劉東洋坦言在情感上確實拉扯很久，「但換進來的藍寅倫、王柏融是高苑、屏東出身，對球隊經營大南部而言是不錯的。」他也提到，林子偉合約已經簽訂，只剩下細節部分，接下來就交給樂天球團對外公布。