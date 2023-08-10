台鋼雄鷹與樂天桃猿10日公告「1換4」交易案，台鋼總教練洪一中透過影片解釋促成此次交易案的原因，最主要是考量台鋼是支新球隊，許多位置都不成熟，需要有年紀大、經驗豐富的球員來幫助小鷹們蛻變，「剛好林子偉行情夠，知名度、技術夠，有其他球團願意用很多選手來交換。」

台鋼與樂天球團剛剛同時公告交易案內容，台鋼用林子偉向樂天換來王柏融契約權之轉讓及王溢正、翁瑋均、藍寅倫等4人，選手交易案於8月15日正式生效實行。

談到這次交易案，洪一中說：「大家一定會有不同見解，有的人會說我們划算，但也有人會覺得為什麼要把林子偉換過去，都是經過大家考慮、討論出來的結果，這個交易也是促成中職活絡，樂天也覺得在拚下半季林子偉對他們幫助大，我們是明年上一軍，覺得這4位球員對我們幫助大，有共同想法才會促成這次交易。」

洪總坦言，在選秀決定選擇林子偉後，本來是很希望林子偉能夠留在台鋼，「但有其他球團願意用很多選手來交換，所以經過深思熟慮後覺得是台鋼所需要，就促成這是換選手的交易。」

洪一中也提到，交易過來的4人都是過去在Lamigo時期曾帶過的子弟兵，對他們場上的拚戰精神是百分百信任，「所以我希望他們來這裡可以進快融入球隊，帶著小鷹們快速成長，對台鋼來講，明年一軍戰力一定會有很大的幫助。」