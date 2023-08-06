統一獅捕手林岱安在上半季尾聲於牛棚接捕時被球打中下顎，後來到牙醫檢查時才發現有骨裂情況，需動刀治療，1日開始在二軍出賽，6日隨隊一軍，「現在身體狀況都OK，就趁這幾天隨隊重新跟投手培養一下默契。」

回憶被球打到的當下，林岱安那時有想到下巴可能會有點歪掉，但沒料到會嚴重到骨裂的情況，「本來那時候就要處理我的牙齒，結果去看牙醫照出來才發現骨裂。」

林岱安透露，開完刀後因為有鋼絲、鋼釘固定住，因此一開始只能吃流質食物，完全沒辦法正常進食，也因此體重掉了不少，直到這2週才能正常進食。現在下顎鋼板仍在臉上，還被一旁的隊友蘇智傑笑說有墊下巴、下巴變尖了，林岱安也笑說還好顏值沒有太多改變。

由於受傷部位在臉部，因此林岱安只能進行重量訓練跟打T座的打擊練習，無法進行跑動訓練，但還好狀態沒有因此影響太多，他在8月1日起在二軍出賽，昨天面對味全龍二軍3打數有1支二壘打，「現在身體、打擊狀況都還OK，就差跟投手的默契，趁這幾天隨隊重新培養一下。」