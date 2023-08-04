味全龍下半季打出6勝2敗1和成績，加上上半季排名第2，站上全年度第1位置，目前領先統一獅0.5場勝差。回歸一軍後第3年就有如此成績，總教練葉君璋歸功於公司給資源，讓球隊無後顧之憂訓練、拚戰，「現在下半季才剛開始，要繼續保持下去，照我們的步調去打。」

龍隊在2019年「重生」，隔年從二軍打起，2021年重回一軍賽場雖然全年度戰績墊底，但下半季表現讓外界驚艷，去年更是打出全年第3成績，加入一軍第2年就取得季後賽門票，今年上半季排名第2，下半季至今都是暫居領先位置。

球隊能夠有如此表現，葉君璋歸功於公司，「公司一開始投入的資源就很到位，盡可能滿足球隊需求，要選手給選手、要訓練場地公司都會盡力配合，我覺得這是很大的原因。」

葉總也提到，球團找來許多外籍教練也是協助培養本土教練、幫助球員成長，「所以造就現在有一點點的成果。」他不諱言，就是有先前打好基礎，讓球隊在上半季面臨只剩鋼龍1名洋投時球隊戰績不會因此崩盤。

「我們的球員有慢慢成熟，在面對不利狀況時較能沈著面對，但我知道我們的球員還很年輕，要學習、進步的地方還很多。」葉君璋說道，「相信他們在明星賽後會知道自己還有很多進步空間，跟其他隊成熟、明星球員相比，面對比賽的反應還有成長的地方。」