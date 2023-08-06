乖乖開球，可愛的模樣吸引大小觀眾目光。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）

龍眾一心聯名包。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）

乖乖與味全龍啦啦隊、吉祥物威弟和球員一同合影。（主辦單位提供／李侑珊台北傳真）

「乖乖」一直都是台灣人的經典國民零食，帶給大家許多童年回憶，近兩年也致力深入親子與年輕族群，持續推出許多令人意想不到的聯名合作。和味全龍攜手合作耕耘賽事活動邁入第2年，與味全龍共同展開許多精彩有趣的活動，同時今年六月更創下先例推出味全龍限定聯名款乖乖：「龍眾一心聯名包」，瞬間蔚為話題。今天則受味全龍球團邀請下，穿著象徵乖乖創立年份的1968號球衣，踏上天母球場獻出開球初登板替球賽揭開序幕，為比賽開場增添許多趣味及歡樂，也成為了網路熱議的話題，讓球迷一起見證這特別時刻。

熱鬧又趣味的交通親子日在天母棒球場重磅登場！味全龍與乖乖一起合作帶來豐富的贈品及開球儀式，身為國民零食的第一把交椅，可愛的乖乖人偶一到現場立即成為球場焦點，除了用充滿活力的姿態為球賽揭開序幕，更為比賽增添許多趣味及歡樂。球迷朋友只要入場就有機會得到「孔雀香酥脆 櫻花蝦口味」一份，邀請球迷享受看棒球吃國民零食的加倍趣味。

國民零食乖乖數十年來努力深耕台灣，近兩年來更以「乖乖，挺在地的」精神默默支持著勇往直前的每一個人。觀賞到難得的乖乖開球日的球迷，都覺得球賽變得更加新奇有趣、也多了許多歡笑聲，而這次聯名款包裝以味全龍年度「龍眾一心」作為主題設計，將乖乖經典包裝融合棒球隊象徵性元素，口味則是人氣萬年不敗的經典巧克力口味，除了味全龍球迷必須收藏外，也要透過味全龍新生之龍，龍往直前的精神，為進場看球的大、小球迷們，持續創造經典的棒球場回憶。

這次的乖乖味全龍聯名活動不僅讓球迷們享福，更是讓大家一同享受棒球樂趣和美味的乖乖的特別時刻，無論是球迷還是乖乖的愛好者，都很開心參加這次活動，一同熱情為味全龍加油，讓乖乖和球賽一起打造專屬夏天的難忘回憶！