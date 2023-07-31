威士忌是生活品味的一環，各家威士忌紛紛與跑車、美食聯名，甚至與環保團體合作，為提升生活品質盡心力。傑克丹尼（Jack Daniel）與知名跑車車隊麥拉倫（McLaren）合作推聯名款，格蘭父子與台北知名法式甜點「WUnique Patisserie吳一無二」攜手打造父親節甜點，泰斯卡（Talisker）與Parley for the Oceans海洋保護組織合作推聯名款，每售出一瓶就捐贈3英磅給該組織。

傑克丹尼今年首度跨界和英國頂級跑車麥拉倫車隊簽下三年合約，全新登場的麥拉倫限定版威士忌即起開賣，以麥拉倫獨有的木瓜橘搭配傑克丹尼曜石黑為設計主題，以此向雙方的創辦人Bruce McLaren和Jack Daniel致敬，詮釋獨立、衷於原創和大膽無畏的精神。

傑克丹尼田納西威士忌與知名跑車車隊麥拉倫合作推聯名款。（Jack Daniel提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

即起至8月11日凡購買傑克丹尼並註冊成為百富門品酩俱樂部會員，即有機會參加9月中旬在新加坡舉辦年度賽事的3日觀賽券雙人套票，購買麥拉倫限定版威士忌，就送聯名棒球帽或馬克杯，送完為止。

格蘭父子集團與台北知名法式甜點「WUnique Patisserie吳一無二」攜手打造父親節甜點。（格蘭父子提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

泰斯卡與Parley for the Oceans海洋保育團體推 Wilder Seas威士忌，瓶身以回收玻璃打造。（Talisker提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

格蘭父子集團則與台北知名法式甜點「WUnique Patisserie吳一無二」合作，並邀請甜點主廚Tim以格蘭父子旗下精選酒款搭配四種男人系甜點，並以「格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌」和「Hendrick’s亨利爵士琴酒」兩款烈酒為創作靈感，將酒液融入甜點中，以飽滿的巧思轉化堆疊出豐盈的味覺層次，即日起到8月8日父親節限時登場。

泰斯卡（Talisker）即起推出一款Wilder Seas威士忌，是酒廠第一款採用法國XO干邑白蘭地橡木桶釀造的威士忌，並且與Parley for the Oceans海洋保護組織合作，每售出一瓶，就捐贈3英磅給該組織，用於護育蘇格蘭、南非和智利沿海的海洋生態。

Talisker Wilder Seas威士忌標榜環保，瓶身印有「Talisker x Parley」字樣，在瓶身繫上以再生紙製成的吊牌，瓶子是由100%回收玻璃製成，減少了82%的玻璃瓶碳排放，全球限量1萬7940瓶。

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