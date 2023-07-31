胡瓜（中）對於公益總是親力親為。（民視提供）

「綜藝天王」胡瓜29日主持「十方啟能中心」募款餐會，擔任榮譽校長近30年的他，看到募款金額高達1044萬時，在舞台上一時情緒激動的落下男兒淚，久久不能自己。胡瓜說，真的很久很久沒這麼感動，每一位善心人士的一元，都是這些孩子的希望，「主持這麼多年很少有哭到說不出話來時候」。

胡瓜每次參與公益活動都全力以赴，當晚募款餐會席開155桌，爆滿的桌數以及捐款來賓的熱情，讓來力挺公益活動的佩甄、曹雅雯、杜忻恬、李子森、葉欣眉、賴慧如、郭忠祐、胡釋安、林柏妤都感動不已，都直呼這真是好有愛的一個夜晚。除了募款餐會上的義賣反應熱烈，還有來參加的貴賓遞上100萬支票透過主持人胡瓜要捐贈，讓人大感暖心之外，募款金額原訂800萬元達標，最終也高達1440萬。

晚會時，十方小朋友用助行器一步步走上台表演，用自己的力量展現才藝參與募款，讓現場所有人看到在十方的孩子進步與成長，胡瓜特別提到這次晚會的善款，「十方啟能中心」將用於籌募復健治療費用、設備汰舊換新、邊坡水土保持等等，讓身障的孩子們，更加安心安全。