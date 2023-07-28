民眾黨總統參選人柯文哲29日將舉行「KP SHOW」售票演唱會，民進黨台北市議員林延鳳、顏若芳，基隆市立委參選人鄭文婷質疑規避政治獻金申報，赴監察院檢舉。柯文哲競選總部發言人陳智菡怒斥，不要整天動用國家機器為政黨服務，浪費公務資源，所有收入將依法申報，每筆售票透過第三方系統交易，帳目清楚，比起民進黨的募款餐會或政治人物私下收受現金更公開透明。

陳智菡說，柯文哲委託商業公司舉辦演唱會，所有收入將依法申報，誠實報稅，每筆售票透過第三方系統交易，帳目清楚，比起民進黨的募款餐會或政治人物私下收受現金更公開透明，但他們沒有民進黨黨政，不管是賣書或是辦演唱會，都會遭到五權憲法追殺。

陳智菡說，柯文哲演唱會線上票一張500元，幾乎是跟成本打平，也希望讓人民以更輕鬆的方式參與政治，選舉不要如此肅殺。

陳智菡重申，演唱會與政治人物出書，皆屬單純商業行為，法律之前人人平等，不該隨意指摘他人預謀犯罪，甚至入人於罪，民進黨民代、參選人正在進行「假正義，真抹黑」行為，希望這些民進黨民代、參選人不要整天動用國家機器為政黨服務，浪費公務資源。