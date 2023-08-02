針對2024總統大選，民眾黨主席、總統參選人柯文哲2日表示，2024年選舉有兩個問題，「賴清德民調35%的地板，真的不能打破嗎」指出台灣總統大選從未讓民眾有這麼強烈的焦慮感；另一個問題就是「棄保效應會有多厲害」，柯坦言，棄侯、棄柯都有可能，誰贏，另一個就會被棄保，但也指出，深藍族群對柯文哲的支持度很高，且民眾黨支持者多屬年輕人，不會輕易改變選擇。

柯文哲2日接受前立委蔡正元的直播節目《蔡正元來挑戰》專訪，柯文哲指出，民進黨總統參選人賴清德的民調幾乎都在35%，如果這是賴的地板，「地板真的不能打破嗎」，以前的總統選舉都沒有2024這一次，讓台灣人有這麼強烈的焦慮感，他在民間走就有感受到，連計程車司機都說，這次選錯人就沒有下一次了。

柯文哲也點出另一重點，「棄保會有多厲害」。蔡正元直接問「棄柯還是棄侯？」柯坦然回應，「都有可能，這很清楚，誰贏，另一個就會被棄保」，賴清德民調是35%，就算換算成投票率，搞不好會跟2000年陳水扁當選總統一樣，民進黨只有不到四成的得票率，另一邊還有65%的空間。

蔡正元問說，難道國民黨侯友宜會低於15%嗎？柯指出，白的投藍的很困難，但藍的投白的比較容易，因為民眾黨支持者是年輕人，不太容易動，而且他在地面上走動發現，深藍對柯文哲的支持度很高。

對於最終會不會棄保乾淨，柯文哲表示，「那要看仇恨值多高」，有時候不是支持，而是太討厭另一個。蔡正元也直言這是在「冒風險」，侯只要有15％，兩人都當選不了；柯文哲坦然回答，「還有時間，再看吧，還有5個月、再想想看」，當外科醫生很習慣在最後一秒才做決定。