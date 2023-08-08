2024總統大選距今僅剩半年不到，鴻海創辦人郭台銘的動向也備受外界關注。對此，柯文哲競辦發言人陳智菡今（8）日公布民眾黨最新內參民調，民進黨參選人賴清德跟民眾黨參選人雙雙到30%以上，而國民黨選人侯友宜則不到20%；此外，陳還證實，柯文哲近日透露「沒有柯郭配」。

陳智菡今（8）日受訪時指出，柯文哲過去兩周在內部會議上表示，要幕僚跟郭台銘一方表達明確想法，兩邊還有很多團結的可能，但這選項並沒有包括「郭柯配」。陳強調，柯文哲代表民眾黨挑戰2024總統大選，這點毫無懸念。

至於何時向郭辦傳遞柯文哲的想法？陳智菡表示，上周開始內部會議就在討論，針對傳言，從過去到現在，都還希望能夠團結一切可團結的力量，但這不代表他們要被別的陣營牽著走，認為應該更明確表態。她透露，柯文哲原本希望在黨慶演說當中做明確宣示，不過柯的心意很堅定，也不需要任何宣誓佐證決心。

陳智菡更曝光該黨內參民調指，賴清德跟柯文哲民調支持度皆已到30%以上，兩者更是在誤差範圍之內，且賴、柯二人較民眾黨上次做的民調皆有所提升。陳透露，此民調調查時間則為7月31日至8月5日。

至於823金門行程，陳智菡解釋，金門黨部有提報這個行程在，但內部根本沒有定調，陳玉珍卻搶先宣布，造成很多人認為，柯文哲確定已經要去了，事實上行程到現在為止都還在討論當中，而因為很多紛擾、傳言，他們開始思考是否一定要在當天到金門。

她強調，當然非常重視金門，但是會選其他時間到金門，希望紀念823這個戰爭是有意義的活動，「如果淪為大拜拜、秀場，其實沒有必要823跑過去一趟。」

另外，甫宣布退出國民黨的謝典林今透露，據他了解，郭台銘跟柯文哲有在談合作，而且有實際進展。陳智菡對此表示，類似這樣的傳言就是造成他們困擾的原因，柯文哲到各地去，很常有地方人士，例如郭台銘接觸的議長、副議長、黨籍人士等，會透過各種管道遊說，柯文哲都很明確表達想法，但是後面傳出來就會變成，「有見面就等於要合作」，這個連結非常不適當。

陳智菡強調，她要再次表達，柯文哲已經在內部多次公開提到，他代表民眾黨參選，而且他已經獲得民眾黨的提名，現在的內參民調，柯文哲跟賴清德副總統差距非常微小，在正當性、選戰策略等各方面，柯文哲是堅定的參選到底，毫無懸念。

至於郭辦是否聯繫柯辦，想要搓合「郭柯配」或「柯郭配」？陳回應，通常都是一些私下拜會行程，當然大家都會跟地方人士見面，這些地方人士談著談著，無可避免的就說郭台銘有傳來訊息，在野陣營希望整大家整合成功等。

她說，因為來者是客，與大家友善互動，柯文哲也明確表達有自己準備，但很容易有見面之後，就直接導引到「就是要合作」，被直接的連結，這些操作非常不必要，對支持者來說也會感到非常混淆。