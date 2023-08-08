2024總統大選，國民黨參選人侯友宜民調在3位參選人中雖仍處於墊底，但近日已逐漸回升。前北市副市長李永萍提到台灣民意基金會董事長游盈隆的一段言論，並認為侯支持度的上升幅度不快，卻正在一個百分點、一個百分點的往上攀爬。

李永萍昨（7）日在政論節目《少康戰情室》中指出，侯友宜算慢熱型政治人物，特別在這次總統大選中更明顯。李永萍認為，隨著侯團隊越來越穩健，且內部事務不必他來操心的情況下，侯只要多出去跟人互動，自然而然就跟人沒有距離，各方面長處就會出來。

李永萍也特別提到，游盈隆發文稱聽到侯友宜關於國家前途的話講得不錯，並認為此舉「很奇特」。李永萍認為，若侯不是很多話、不是很容易犯大錯誤的人，只要在重大政策跟主張上越來越清晰，跟候選人或民間基層多互動，「是一個可以期待上揚型的政治人物」。

李永萍也強調，侯友宜民調上升的幅度雖不快，但正在一個百分點、一個百分點的往上攀爬。

游盈隆5日出席一場名為「台灣人前進」的盛會，會中發表台灣文化協會成立百年紀念紀錄片，侯友宜和柯文哲皆到場。游盈隆也發文透露，當天是他首次近距離聽侯友宜在公開場合演講，整體而言態度謙恭、語調沉穩、言詞懇切。若說這是「六八政大慘案」災後重建的一次演出，游盈隆認為認為侯令人印象深刻，有扳回面子。