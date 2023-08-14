2024總統大選，各陣營能源政策交鋒，在「能源轉型目標」上，民進黨以2025年再生能源20％、天然氣50％、燃煤27％為目標。對此，前內政部長李鴻源13日就表示，「現在有6成的人贊成下架民進黨，藍白與其講誰配誰，不如走到偏鄉做國是論壇，台灣人變聰明了，那3成5才有可能被撼動」，引發討論。

李鴻源13日在政論節目《下班瀚你聊》中就表示，「我真的覺得2024的總統，沒有大家想的那麼好當，尤其台灣的基礎已經被民進黨徹底摧毀，台灣現在的爛攤子，我只能說幾乎非常困難來收拾」，李鴻源更提到，「我覺得現在藍白的核能政策是大同小異，這是一個比較務實的，即使你說要重啟核能，這中間有很多的細節，都必須要弄清楚」。至於核四問題，李鴻源也分享他碰到核四的廠長，他說「核四沒問題」。

李鴻源指出，「其實台灣我們核一、核二和核三廠的運轉安全紀錄，是世界上名列前茅的，所以不要把核電妖魔化，其實新的技術只會越來越安全，我們台灣人應該要把經費投入這個問題，假如賴清德當選，我跟你保證一定一批出走潮，整個產業界會掛掉，但民進黨就講對了，這樣就不缺電了」。

李鴻源更說，「現在有6成的人贊成下架民進黨，那民進黨的3成5其實是天花板了，今天的問題是藍白要把那6成要下架民進黨的投票集中，藍白不合作，賴清德就當選了」，李鴻源最後更建議，「藍白與其講誰配誰，要不要一起走到偏鄉做國是論壇，把台灣問題弄清楚，兩個月以後問題都弄清楚了，是台灣的民眾拜託你們兩位先生合作，那時候就有一個合作的氛圍，透過大家的發酵，台灣人變聰明了，那3成5才有可能被撼動」。