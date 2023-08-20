820還路於民大遊行今天下午登場，就在遊行展開之前，民進黨新竹市立委參選人林志潔提出「人本交通宣言」政見，細數新竹市民關注的交通、停車空間議題，直言答應參選原因之一，就是希望改善新竹交通，同時許諾未來若進入國會，定全力爭取交通計畫和經費款項。

林志潔指出，台灣許多地區屬於住商混合，公共運輸不夠完善，機動性高的機車成為重要代步工具，去年因為交通事故死亡的3000多人中，也是機車事故的死亡人數最多。

新竹市機車登機超過28萬輛，自小客貨車快17萬輛，再加上新竹縣每百戶家庭的擁車數量多台北市1倍，整個大新竹地區的交通和停車問題，一直是所有住民的惡夢。

她認為，解決新竹交通問題必得多管齊下，開闢新路、增設頭前溪兩岸的橋梁和替代道路，以解決園區上下班與大新竹地區上下學的壅塞。這些屬於城市規畫的項目，本可以慢慢規畫進行，奈何新竹人口增長和移入速度太快，因此公共運輸輕軌規畫不能停，市郊停車場接駁車，市中心道路與行人友善環境，更要同步。

林志潔說，新竹曾經有過非常優秀的交通專才，諸如前副市長沈慧虹，在她和許多市府同仁與議員、里長們的努力，還有受徵收被拆遷的居民的成全下，才有公道三的通車。

而公道三的經費，如果沒有民進黨總召柯建銘在中央的爭取，也實難想像能夠完成。所有的公共建設都可能涉及徵收、拆遷和補償，在開闢道路便利交通和居民的居住權益間，需要更多的市民參與和對徵收後安置的妥善規畫。

林志潔說，她期許新竹能成為1個孩童走路騎車皆安全、家長安心，輪椅族、長輩出門就醫能安穩無障礙，寶寶也能在嬰兒車上安睡的平穩環境，這些都需要系統性的設計。

她強調，雖然市內道路主要在於市政規畫，但從中央爭取交通計畫和經費，也是改善新竹交通重要的關鍵，「願有朝一日，當我在新竹老去，這裡的交通惡夢已經解決，並能讓我這一老者安心出門，安步當車、安全回家。」