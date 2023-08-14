根據《美麗島電子報》上星期三、四、五等3天的總統大選內參民調，民眾黨參選人柯文哲22％、國民黨參選人侯友宜20％，在誤差範圍內，兩人打成平手。《美麗島電子報》董事長吳子嘉13日又公布上禮拜5天的總結民調，柯文哲民調總數為23.8％、侯友宜為19％。對此，前立委沈富雄14日就表示，「柯文哲的年輕票就是會流失，這些人當然就是會有一點回流給侯友宜」，引發討論。

沈富雄14日在廣播節目《POP大國民》中表示，「柯文哲在演唱會以後，民調就掉下來了，還有吳子嘉13日看的民調說，侯友宜跟柯文哲接近只差2％，一個掉5％、6％，一個上來4％、5％」，沈富雄直言，「柯文哲有兩種票，一種是郭粉的避風港，現在沒了，不需要避風港；還有一個是年輕人對柯文哲的憧憬跟期待，是年輕人的海市蜃樓」。

最後沈富雄也說，「年輕人也很可憐，舉目四望，國內沒有一個政治人物可以給他們期待，但終於時間緊迫，終於要醒過來了，柯文哲的年輕票就是會流失，這些人當然就是會有一點回流給侯友宜」。