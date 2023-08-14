國民黨加拿大總支部於8月12日上午在溫哥華加拿大多元文化中心舉行「2024總統大選侯友宜競選後援會成立大會」，加國境內許多黨員僑胞踴躍出席，加拿大總支部主委焦其超呼籲，僑胞們發揮自己的力量與影響力，一齊全力支持國民黨提名總統參選人侯友宜。

加拿大總支部表示，雖然這是場艱難的選戰，但堅信在黨員凝聚共識、團結前進下，必能有所突破。相信侯友宜堅毅沉著，誠懇實幹，忠貞愛國的特質，必能發揮更高層次的人民保母精神，帶領民眾走向和平安定繁榮發展的道路，擺脫社會各界對於目前綠色執政帶來各種衝突的不安與擔憂。

隨後加西大鵬聯誼會理事長聞正中、溫哥華榮光聯誼會副理事長支台昆，總支部常委雷醒復、羅濟揚，溫哥華分部常委盧定平，以及加拿大總支部青年會代表等多人紛紛上台表達心聲，呼籲僑胞們發揮自己的力量與影響力，號召黨員僑胞一齊全力支持國民黨提名總統候選人侯友宜。