北檢今（14）日宣布，新竹市長高虹安被控詐領助理費等案偵查終結，高遭貪污罪起訴，她也隨即召開記者會質疑，在兩周前她才剛移送前市長林智堅的棒球場案，質疑時間太巧。對此，前立委郭正亮指出，高虹安被起訴，第一個會衝擊到鴻海創辦人郭台銘，因為與柯文哲相比，高跟郭更熟。

檢方今起訴指出，高虹安不用問政相關業務經費，反壓榨憚於其權勢之下屬助理配合共同虛報、浮報酬金、加班費，向立法院詐取該院編列之「人事費」，流用於委員辦公室及個人私用等支出，足認被告高安公私不分，貪圖小利，為支應其他開銷操控助理薪資而詐得公費助理費用，且犯後態度不佳，卸責予助理，請妥予量刑，並宣告褫奪公權，以示警惕。

郭正亮今在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，高虹安的回應相當強硬、是種硬碰硬的行為，「不是無罪，就是有期徒刑」。他解釋，在過去許多詐領助理費的案件中，立場強硬的當事人通常會被判徒刑，如和高虹安一樣涉入金額較低的台北市前議員童仲彥，就因為立場強硬而被判刑。

另外，郭正亮也提到，高虹安被起訴一事第一個衝擊到的是郭台銘，因為比起柯文哲，她與郭台銘更熟，「畢竟都鴻海的」，其次才是柯。