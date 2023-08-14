北檢今（14）日宣布，新竹市長高虹安被控詐領助理費等案偵查終結，由於高公私不分、貪圖小利，且犯後態度不佳，因此依貪汙罪起訴她。對此，資深媒體人羅旺哲指出，作為黨主席，民眾黨總統參選人柯文哲目前尚未出面聲援高虹安，他認為，這不只會折損高的底氣，更可能會影響到柯自己的形象。

針對被起訴，高虹安今召開記者會質疑，起訴的時間點實在太巧，因在兩周前，才剛移送前市長林智堅的棒球場案。高虹安並強調，會努力面對未來攻防，為自己和助理討公道。

羅旺哲今在臉書發文表示，國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘，在高虹安確定被起訴後的第一時間，就立刻聲援她，反觀民眾黨，卻不見柯文哲，僅看到陳智菡出面，這恐會給人柯像是在保持距離的感覺，讓民眾黨錯失反攻機會。

羅旺哲分析，朱郭出面聲援，代表他們已意識到此案會成為政治攻防，等於「做人情」給高虹安，留下了未來可以合作的空間，反觀柯文哲，他沒在第一時間發聲，不只可能讓高在面對此案時的底氣受到影響，更會最直接影響柯身為主帥的「肩膀」。最後，羅旺哲直言，柯文哲無論如何都該出面說清楚自己的想法，因為人情永遠是最難還。