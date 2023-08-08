2024總統大選，目前民調仍顯示民進黨參選人賴清德穩坐第一，在野如何整合成外界關注焦點。至於柯文哲是否會在「不排除合作」和「不做副手」的情況下，選擇退選2024？前立委沈富雄7日就表示，「這肯定是有可能的，如果柯文哲最後退出2024，我給他鼓掌，識大體」。對此，前立委郭正亮8日就斷言，「柯文哲不選的話，那不分區的票開的出來嗎？」引發討論。

沈富雄7日在廣播節目《POP大國民》中引述媒體報導表示，「柯文哲說他有底線，第一點就是說他不排除合作，所以也就是說合作是可以的，但第二個是他不會主動接觸；第三個不政治分贓，所以就不要說『我們合作，你丟給我什麼，我可以做什麼』，維持他的尊嚴，最後一個一沒有，沒有他做副手的選項，所以他不會做副的，不管是郭還是侯，他都不會做副手」。

沈富雄更直言，「柯文哲講得這麼清楚，朱立倫主席、郭台銘董事長還不醒過來嗎？」至於柯文哲是否會在「不排除合作」和「不做副手」的情況下，選擇退選2024？沈富雄也說，「這肯定是有可能的，如果柯文哲最後退出2024，我給他鼓掌，識大體，柯文哲到目前為止講得有板有眼，有尊嚴有原則」。

而郭正亮8日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「柯文哲不選的話，不分區的票開的出來嗎？我們就講最現實的，政黨肯定是要從現實來評估的嘛」，郭正亮更提到，「你11月不登記，然後1月13日才開票，那沒有柯文哲，不分區的票誰去動？已經沒人理你了，真的沒去登記，那到時候所有的新聞都在cover侯友宜跟賴清德，怎麼會有你民眾黨的新聞呢？」