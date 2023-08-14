大陸歌手刀郎新專輯《山歌寥哉》單曲《羅剎海市》創逾80億次點閱，歌詞的隱喻聯結引發迴響討論，連新加坡總理李顯龍也藉此曲呼籲人民，要監督政府、保持正義感，不能讓新加坡成為羅剎國。前立委郭正亮13日在《鄭亦真辣晚報》節目強調，巴黎大學的中國大陸教授張倫說得好，刀郎的歌已溢出音樂界本身，對社會價值顛倒的反抗，成為文化現象。因為這種感受是普世的，不是只有中國大陸有這現象，台灣也如此。

「我覺得他會紅，完全是因為網路！」郭正亮表示，他已經紅成這樣了，可是有看到中國大陸的電視節目，真的邀請他上去嗎？不要講春晚，就那英、汪峰他們主導的那幾個音樂節目，會邀他嗎？自己剛看到網路上說：周深也在唱刀郎？結果點進去一看，根本就是假的！「騙標題啊！」

「樂壇的那個權勢結構並沒有改變，雖然說他打動了人心！」郭正亮提到，一位巴黎大學的中國大陸教授張倫講得非常好，他說：這個已經溢出音樂界本身，對「社會缺少公正、價值顛倒、黑白不分、權貴高高在上、蔑視踐踏他人、腐敗、壟斷機會」的反抗，這不是只有一首歌而已，是一種文化現象！

郭正亮強調，這種感受是普世的，「不是只有中國大陸有這個嘛，台灣也是啊！」只是說台灣對那個歌詞的接受度比較低，因為實在是聽不懂，要做點功課才聽得懂！「我剛剛有聽到一個英文版的，可是他還是要改歌詞啦！」不然講英文的人也不知道在說什麼。