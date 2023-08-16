夏威夷毛伊島8日爆發野火，疑似因為警報系統失靈，許多民眾來不及逃生，官方通報數字已99人死亡，是美國百年來最慘重的野火事故。但在此期間，美國總統拜登竟出遊渡假，引發批評。前立委郭正亮15日在《新聞大白話》節目質疑，夏威夷有全美國最好的通報系統，結果民防的警報就剛好沒響。且夏威夷的美軍有4、5萬人，卻沒有看到軍隊介入救災，民選政治人物竟在外面壁上觀，也沒派出緊急部隊介入，難以想像。

「這個蠻奇怪的，夏威夷的美軍有4、5萬人，我們沒有看到軍隊介入救災！」郭正亮表示，比如說南投縣仁愛鄉，軍隊就立刻去了，中國大陸也是。人家不僅問拜登，也問賀錦麗，賀錦麗是說：我們不要去打擾救災。然後拜登就繼續渡假。

主持人翟嬛說，有人認為因為拜登、民主黨在夏威夷一定會贏，所以無所謂？「對，就像民進黨在台南，隨便選都會上！」郭正亮提到，州長剛剛也發言，說現在死了99個人，10天會翻倍！因為有上千人失蹤。這個匪夷所思，因為它可以燒到1千度！殯儀館焚化爐的溫度是870~980度。「怪不得會變成粉！真的可能連遺體都沒辦法收集。」夏威夷有全美國最好的通報系統，結果民防的警報就剛好沒響。

「不覺得有很多巧事都搭在一起？怎麼會這樣呢？然後軍隊也沒有救災？」郭正亮指出，很多極端氣候的因素都搭在一起，包括風也在附近，風速變得非常快。自己看過一個報導，說那個風速快到一下就追上你了，你根本就跑不掉！有人已經跳到海裡面，去拍島上，那個火是亂飛！也有人在開車，看到後視鏡，那個火是飛來飛去的，就是那個風很大，就把火苗到處吹，沾上木造的房子就燒，溫度也非常高，因為聚集效應。

郭正亮強調，如果到了1千度，隨便就燒起來了，所有人到最後就是直接跳到海裡面去，還看到已經有浮屍了，所以幾乎就是地獄的景象，連很多無家可歸的街友也往生了。難以想像，這麼漂亮的地方。難以理解像美國這麼進步的國家，發生這麼大的災難，到現在很多必要的處置、診斷都出不來。而且民選的政治人物還在外面壁上觀，沒有派出緊急的部隊介入等等，因為火災是發生在8月8日，而拜登是8月10日才出發去渡假。